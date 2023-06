Osimhen, scudetto e capocannoniere: è il primo nella storia azzurra

Scudetto e capocannoniere. Victor Osimhen riesce lì dove gli ultimi bomber non erano riusciti, un’accoppiata vincente che fa la storia del Napoli e della Serie A quasi quindici anni dopo l'ultima volta. Per l’attaccante nigeriano 26 gol in questa Serie A trionfale con la squadra di Luciano Spalletti: negli ultimi 40 anni del nostro campionato, solo sette calciatori erano stati capocannonieri del campionato vincendo anche lo scudetto. E per il club azzurro quello di Osimhen è la quarta vittoria nella classifica dei cannonieri dopo Maradona (87/88), Cavani (12/13) e Higuain (14/15).

Scudetto e capocannoniere:

1984 Michel Platini (Juventus)

1989 Aldo Serena (Inter)

1991 Gianluca Vialli (Sampdoria)

1992 Marco Van Basten (Milan)

2002 David Trezeguet (Juventus)

2004 Andriy Shevchenko (Milan)

2009 Zlatan Ibrahimovic (Inter)

2023 Victor Osimhen (Napoli)