Maradona, il processo in Argentina comincerà soltanto tra un anno

Il 25 novembre saranno trascorsi tre anni dalla morte di Diego Maradona. Ma il processo per la sua fine a carico di otto tra medici e infermieri che avrebbero dovuto assisterlo nella casa del Barrio St. Andres a Tigre, località a 20 chilometri da Buenos Aires, inizierà soltanto tra un anno. È l'annuncio che ha dato l'avvocato Matias Morla, che negli ultimi anni si era occupato degli affari del Campione ed era titolare dei suoi marchi, poi ceduti alle sorelle del Pibe.

Morla, ai microfoni dell'emittente America Tv, ha dichiarato: «Per questa fase del processo (giudizio orale, ndr) va formato il collegio giudicante e questo non avverrà prima del prossimo anno. Le parole dei fiscales (i pm, ndr) sono state chiare: essi ritengono che Diego sia stato ucciso a causa di cattive cure mediche». Sono otto tra medici e infermieri accusati di omicidio con dolo eventuale, pena che prevede in Argentina dagli 8 ai 25 anni di carcere: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Omar Almirón, Dahiana Gisela Madrid e Pedro Di Spagna.

I tempi della giustizia argentina sono evidentemente lenti, né è bastata la pressione mediatica per accelerare un processo che dovrà accertare nella prima fase se effettivamente Maradona sia stato curato male e dunque quasi spinto verso la morte a sessant'anni appena compiuti. Da parte dei familiari di Diego, vi era stata anche un'azione legale contro Morla e il suo staff, accusati di aver raggirato il campione ma il giudice Alberto Banos ha chiarito che non esistono gli estremi per avviare alcun procedimento a carico dell'avvocato-manager.