Una nuova icona per grandi e bambini. Come il castello incantato che da anni rappresenta il sogno dei bambini di tutto il mondo. Stavolta si tratterà di un pallone. Sì, perché un parco a tema dedicato a Diego Armando Maradona sta per sbarcare in città. Dal 24 aprile aprirà a Napoli, nell'ex base Nato di Bagnoli. Si tratta di “Diego Vive”: il primo parco a tema al mondo dedicato a un atleta.

Il progetto

Sarà una seconda casa - dopo lo stadio di Fuorigrotta - all’interno della quale tifosi grandi e piccoli potranno divertirsi rendendo omaggio alla memoria di Maradona. Il parco sarà realizzato su un'area di circa 2mila metri quadrati e l’esperienza a tema a tema del parco sarà immersiva e coinvolgente con la tecnologia al centro del campo. Spazio a ologrammi, realtà virtuale, schermi e filmati, che proietteranno lo spettatore nella vita di Diego Armando Maradona, non solo quella del calciatore considerato uno dei più forti di tutti i tempi, ma anche in quella dell'uomo al di fuori del terreno di gioco.

«Un viaggio da sogno, perché i giochi interattivi esclusivi del parco ti permettono di diventare Maradona per un giorno», si legge sul sito dedicato al parco tematico. «Entrata entusiasmante», «Esperienza unica», «Immagini monumentali», «Mappature circostanti», sono i temi principali che sono messi in evidenza sul sito dal quale si possono trovare già tutte le informazioni sul parco che aprirà i suoi battenti il prossimo 24 aprile. «È rivolto a tutta la famiglia, così genitori e nonni potranno raccontare ai propri figli e nipoti chi è stato il loro “eroe” d'infanzia e condividere con i bambini l'idolatria del più grande giocatore di tutti i tempi. Emozionati nel rivivere i principali e diversi aspetti della vita del giocatore, sentendo la presenza di Diego in ogni momento».

È già possibile prenotare e acquistare il proprio biglietto dal portale online e le modalità di acquisto sono due: biglietto singolo da 20 euro (più costi di servizio di altri 3 euro) e biglietto Family (da 70 euro più 10 di servizi). Il progetto si muove su due livelli, o meglio: su due città, le due città di Maradona, Napoli e Buenos Aires. Per la Campania sarà un nuovo polo di attrazione che potrà portare in città altri turisti e appassionati di calcio oltre che di Maradona. Sarà l’ennesima iniziativa napoletana per ricordare Diego dopo i murales, i musei, i cimeli e tutti i gadget sparsi per la città per far sentire ancora forte la presenza del campione argentino anche a 4 anni dalla sua morte.