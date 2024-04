Una buona notizia e... mezza. Entrambe provengono dall'infermeria ed entrambe riguardano gli esterni offensivi del Napoli. Kvaratskhelia e Ngonge si sono scambiati – se possibile – le parti in termini di prospettive di recupero. Quello che ieri sembrava certo riguardo il georgiano oggi lo è un po' meno. Mentre l'infortunio di Ngonge si è rivelato meno grave del previsto e l'ex Verona quasi certamente farà parte della spedizione in Brianza del Napoli. Il belga aveva accusato un problema alla coscia sinistra e stamane è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dello staff medico. Per fortuna sono stati scongiurati guai più seri, sopratutto dopo le noie muscolari che lo avevano costretto ai box per quasi un mese. Ngonge ha svolto una seduta di lavoro parzialmente differenziata e c'è grande fiducia di un suo completo reintegro in gruppo in tempi stretti. Magari già da domani. In ogni caso il suo nome nella lista dei convocati per Monza è quasi certo. Discorso diverso, invece, per Kvaratskhelia. Il georgiano sta smaltendo i postumi della “forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra” subito nella finalissima playoff (al secondo tempo supplementare) con la sua Georgia contro la Grecia del 26 marzo scorso.

Kvara ha saltato la sfida con l'Atalanta di sabato scorso al Maradona mettendo nel mirino proprio la trasferta in Brianza contro l'undici di Palladino. La prognosi in questi casi parla di una dozzina di giorni di tempo per il recupero. A conti fatti la clessidra si esaurisce proprio il giorno della partita in programma domenica prossima all'U-Power Stadium. Il georgiano sta proseguendo il protocollo di lavoro personalizzato ed anche oggi ha svolto parte dell'allenamento da solo ed il resto con il gruppo. Lo staff medico non si sbilancia ed è facile immaginare che ci si prenda tutto il tempo a disposizione per capire se la contrattura (la regione del muscolo mediale interessata è particolarmente delicata) sia completamente sparita. Il Napoli insomma vuole scongiurare il rischio di una recidiva e per il momento preferisce non forzare i tempi di concerto con il giocatore. Nei prossimi due allenamenti insomma si capirà se Kvara potrà essere presente o meno in Brianza per la sfida con il Monza.