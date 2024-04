Campi Flegrei, spiagge prese d'assalto a Miseno e Miliscola: anticipo d'estate per la prima tintarella

Le spiagge del litorale flegreo prese letteralmente d'assalto da questa mattina. Una domenica che sembra un vero e proprio anticipo d'estate con tantissima gente che ha deciso di prendere la tintarella e fare il primo bagno di stagione, complice la temperatura mite di quest'oggi.

Molte le persone sul litorale di Miseno e Miliscola, tra cui diversi che con i propri figli hanno fatto anche una gara di aquiloni. Ma anche le spiaggie alle falde del Castello Aragonese e quella della Beata Venere a Baia hanno visto l'affluenza di tanta gente.

Chi per gustare un aperitivo, oppure, trascorrere con la famiglia qualche ora in riva al mare. Non da meno anche l'arenile del porto di Acquamorta a Monte di Procida e quello dello Spiaggia Romana a Torregaveta. Sul porto di Pozzuoli questa mattina e per tutta la giornata sono state diverse le persone che si sono imbarcate per le isole di Ischia e Procida.

Traffico si è registrato questa mattina nelle ore di punta dall'uscita della Tangenziale di Arco Felice fino alla Rotonda Cavani a Lucrino.

«Manteniamo la massima attenzione sul bradisismo - ha dichiarato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli -. Ma parallelamente dobbiamo imparare a convivere sul territorio che è su una caldera vulcanica. Vivere, quindi, con serenità i Campi Flegrei insieme ai tanti turisti e bagnanti che hanno raggiunto Bacoli questa domenica. È il frutto della comunicazione fatta in questi mesi educando la popolazione alla cultura del bradisismo. L'anno scorso con scosse anche di magnitudo minore si scatenava il terrore. Oggi viene vissuto con grande serietà sia da parte dei residenti ma anche dei tanti turisti che decidono di venire nei Campi Flegrei perché sanno che è un luogo sicuro.

Dove stiamo adottando tutte le misure necessarie di precauzione e prevenzione per affrontare il problema».