Terremoto Campi Flegrei, a Bacoli verificati 80 immobili: ordinanze di messa in sicurezza per le facciate in abbandono

Sono state ventiquatt'ore molto intense da ieri per il centro operativo comunale della protezione civile di Bacoli dopo il sisma delle ore 5,44. I tecnici hanno effettuato ben 80 sopralluoghi agli immobili in tutta la cittadina a seguito delle numerose segnalazioni che sono arrivate.

Verificati anche gli edifici delle scuole sul territorio. «Le strutture pubbliche e quelle private hanno resistito alla scossa più importante registrata nel nostro mare negli ultimi quarant'anni», ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Il comune ha anche emanato delle ordinanze di messa in sicurezza per le facciate di alcuni palazzi e abitazioni. Ma parliamo di immobili in stato di abbandono.

Intanto, il primo cittadino bacolese ha annunciato che il 6 maggio prossimo presso la sala Ostrichina del parco Vanvitelliano del Fusaro ci sarà un incontro dove parteciperà Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Sta continuando, poi, lo studio di vulnerabilità sismica degli edifici in tutta la zona flegrea, che a breve entrerà nella sua seconda fase. Il comune di Monte di Procida, infine, ha comunicato che dopo i vari controlli non ci sono stati danni a persone o cose e che nonostante la chiusura dello sciame sismico l'attività di monitoraggio del territorio continuerà anche nelle prossime ore.