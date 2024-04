Olevano sul Tusciano e Rauch verso il gemellaggio: il trait d'union la scrittirice Graciela Volzone originaria del salernitano

La scrittrice argentina di fiabe per bambini, Graciela Volzone, farà ritorno nella terra di origine dei suoi nonni per presentare il suo libro. Domenica 28 aprile l’autrice verrà a Olevano sul Tusciano, paese dal quale partirono il secolo scorso i suoi avi per stabilirsi a Rauch, nella provincia di Buenos Aires. La visita sarà il primo passo per avviare un legame di gemellaggio tra le due città. Il sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, ha invitato il primo cittadino di Rauch, Maximiliano Suescun, a presenziare virtualmente all’incontro che Graciela Volzone avrà con la comunità olevanese. Gli abitanti di Rauch, invece, potranno seguire l’incontro che l’autrice argentina avrà, domenica mattina, con gli alunni dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano, diretto dalla preside Viviana Mangano, e una classe della scuola di Rauch. “

«La comunità di Olevano si apre al confronto e agli scambi con altri popoli, - dice il primo cittadino Ciliberti - Ci avviamo a stringere un patto di gemellaggio con la città di Rauch, in Argentina, creando simbolicamente un ponte tra l’Europa e l’America del Sud».