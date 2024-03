Coro dedicato a Maradona per il ministro Sangiuliano in Argentina

Un curioso episodio è accaduto durante la visita del ministro della Cultura Sangiuliano a Buenos Aires. I ragazzi della scuola italiana Cristoforo Colombo lo hanno accolto con un coro dedicato a Maradona quando il ministro dal palco dell’auditorium, davanti ai mille studenti, ha rivelato di essere di Napoli. E uno studente ha spiegato che in quella scuola si tifa per il Boca Juniors e per il Napoli, appunto le squadre più importanti nella carriera di Maradona.