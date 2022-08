Da Vinicio ad Hamsik, a Calvizzano panchine dedicate ai big della storia azzurra

Da Vinicio a Marek Hamsik: a Calvizzano sono state installate, all'interno della villa dedicata a don Peppino Cerullo, le panchine dedicate ai calciatori più celebri della storia azzurra. L'iniziativa è promossa dal Comune. Oltre a Vinicio e Hamsik, ci sono panchine dedicate a Juliano, Jeppson, Savoldi, Bruscolotti, Krol, Careca, Cavani e Mertens. Per ognuno di loro c’è una didascalia ben precisa che riassume quanto di buono fatto per il club. Per Maradona, invece, l'amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di una statuta da installare al centro della villa.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Questura di Napoli, emessi Dacur per quattro parcheggiatori abusivi L'ADDIO Torre del Greco: l'addio a Salvatore Gaglione, presidente... IL SOCCORSO Torre del Greco: agente libero dal servizio salva 70enne colto da...

"Calvizzano - spiega il sindaco Giacomo Pirozzi - non dimentica chi ha fatto sognare milioni di napoletani in tutto il mondo La Villa diventerà un luogo “sacro” per tutta la comunità calvizzanese e tutti i tifosi napoletani. Un vero e proprio tempio dello sport. Una panchina sarà dedicata anche al presidente De Laurentiis".