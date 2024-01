Marano, blitz antidroga nella piazza dello spaccio

Un'operazione antidroga nel luogo simbolo dello spaccio della città di Marano. Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri della locale compagnia hanno fatto irruzione in piazza della Pace, dove da anni è in atto un fiorente traffico di stupefacenti, in alcuni casi venduti ai giovani della zona anche dalle adiacenti palazzine.

Un'operazione in grande stile, in pieno centro cittadino e con molte pattuglie impegnate sul posto. I militari dell'Arma di via Salvatore Nuvoletta hanno effettuato controlli a tappeto, sequestrato droga, hashish in particolare, e arrestato alcune persone.