Napoli, bazar della contraffazione al centro storico

Si estende il bazar della contraffazione a Napoli.

Cinture, borse e foulard con celebri marchi fedelmente riprodotti, spuntano ormai ovunque, anche al centro storico.

Dai mercati del falso a cielo aperto di piazza Garibaldi, Porto, corso Umberto e via Toledo, il fenomeno sembra travolge anche il centro di Napoli, come testimoniano diverse foto pubblicate sui social di borse e oggetti griffati, spuntati nella zona dei Decumani.

Emblematica l'immagine che ritrae un “Mostro marino”, una delle due curiose figure in marmo - in realtà preziose “spegni fiaccole” risalenti al XVIII secolo - all' ingresso di palazzo Carafa della Spina, in via Benedetto Croce, assediato da borse e cinture di dubbia produzione.

A ben vedere, il fenomeno sembra collegarsi anche all'accresciuta presenza di visitatori e turisti in città, in particolare al centro storico, dove, con leggerezza e senza farsi molti scrupoli, chiunque può procacciarsi una borsa o un paio di scarpe griffate, per pochi euro.