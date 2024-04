Napoli, orrore a Poggioreale: resti umani abbandonati tra i rifiuti

Raccapriccianti scene di orrore a via Fontanelle al Trivio, all'esterno dello storico cimitero delle 366 fosse costruito nella seconda metà del '700 per volontà dei sovrani della dinastia borbonica nel quartiere di Poggioreale. Alcuni residenti, come denuncia il comitato Riscattiamo la IV Municipalità, tra i rifiuti abbandonati all'ingresso del cimitero hanno trovato alcuni resti umani, tra cui un teschio ancora integro sul quale erano stati disegnati strani simboli.

L'intera area è situata in una zona semi-abbandonata e dove l'illuminazione pubblica scarseggia.

Gli sversamenti abusivi di rifiuti e di ingombranti, proprio per le caratteristiche del territorio, sono all'ordine del giorno, ma un episodio di tale gravità non si era mai verificato.

Dopo la denuncia dei cittadini sul posto sono arrivati i carabinieri ed i tecnici della scientifica che hanno parzialmente esaminato i resti umani prima di rimuoverli, in attesa di ridare loro degna sepoltura. Negli scorsi mesi alcuni residenti della zona avevano segnalato a più riprese rumori sospetti provenienti dall'interno dell'antico cimitero borbonico e il timore è che il camposanto chiuso nel 1890 e all'interno del quale secondo alcune stime riposano circa 700.000 corpi, sia stato profanato per ragioni ancora imprecisate.

«Quando alcuni iscritti al nostro comitato hanno denunciato questa situazione non volevo crederci - ha dichiarato il presidente di Riscattiamo la IV Municipalità Eros Dolce - ma di fronte a queste immagini c'è ben poco da commentare. Ci troviamo di fronte a corpi umani profanati e abbandonati tra la spazzatura e quello che preoccupa ancora di più i cittadini sono quegli strani disegni fatti su un teschio. L'area di via Fontanelle al Trivio è un'area dove la pubblica illuminazione è quasi del tutto assente, meta di coppiette in cerca di intimità e di sversatori abusivi di rifiuti. Prima di tutto - prosegue - bisognerebbe pensare proprio a ripristinare l'illuminazione per dare maggior sicurezza agli abitanti di queste zone. Poi bisognerà pensare ad intensificare la sorveglianza anche notturna in queste aree così abbandonate».

I primi rilievi delle forze dell'ordine non hanno rinvenuto ulteriori resti umani. Secondo una rapida analisi si tratterebbe di almeno due corpi abbandonati tra grossi sacchi di rifiuti sversati abusivamente. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire l'esatta provenienza dei corpi e, soprattutto, se siano stati trafugati altri cadaveri dall'interno del cimitero. Al momento ogni ipotesi è al vaglio e non è escluso che si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto da parte di qualche appartenente alle solite bande che di notte si introducono nei cimiteri cittadini per trafugare oggetti in rame ed altri materiali rivendibili sul florido mercato dei tombaroli.