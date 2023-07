El Matador ha chiuso il suo lungo capitolo europeo, cominciato nel gennaio 2007 quando sbarcò a Palermo, grazie al fiuto di quello straordinario uomo di calcio che fu Maurizio Zamparini. A 36 anni Edinson Cavani, il bomber uruguaiano che segnò 104 gol nelle tre stagioni a Napoli, dal 2010 al 2013, conquistando nell'ultimo campionato il titolo di capocannoniere (29 reti), ha realizzato il sogno di giocare nel più prestigioso campionato sudamericano, quello argentino, indossando la divisa del Boca Juniors, l'altra squadra del cuore di Diego Armando Maradona. E c'è di più: Cavani avrà il numero 10, quello del Pibe.

A differenza del Napoli, che decise 22 anni fa di ritirare il 10 in omaggio a Maradona, il Boca Juniors ha voluto che quell'iconico numero restasse. Punti di vista. In questi anni il club azzurro non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di assegnare il 10 a un giocatore, il capitan Insigne o Kvara ad esempio. La 10 è là, nel cuore e nella memoria di chi ha amato e ama Diego. Sarà comunque bello, a Buenos Aires, vederla sulle spalle del primo bomber del ciclo cominciato nel 2004 con De Laurentiis. Cavani sbarcò, quasi a sorpresa, nel 2010. Sembrava che dovesse andare all'Inter, poi con uno dei suoi tipici blitz il presidente del Napoli convinse Zamparini. Tre anni di successi, col ritorno in Champions League e la conquista della Coppa Italia, primo trofeo della gestione De Laurentiis, un colpo messo a segno dalla banda Mazzarri. Poi il divorzio, non traumatico, perché nel contratto del Matador c'era una clausola rescissoria da ben 64 milioni, pagata dal Paris St. Germain, che un anno prima aveva già preso Lavezzi dal Napoli.

Cavani, avversario degli azzurri nella Champions League 2018-2019, ha conservato un rapporto speciale con Napoli, dove vivono i suoi figli (si è separato dalla moglie Soledad Cabris). E il più piccolo, Lucas, è stato visionato dai responsabili del vivaio azzurro avendo mostrato tanto talento nella squadra del Petrarca, la scuola calcio posillipina diretta da Rossano Vettosi.

Il debutto del Matador, che lascia il 9 per la 10, avverrà nei prossimi giorni, mercoledì 2 agosto contro il Nacional o domenica 6 contro il River. Nel segno di Diego.