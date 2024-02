Lautaro Martinez fa 101 gol in serie A, l'Inter “vede” il 20esimo scudetto

A passo di carica l'Inter vola e vede sempre più vicina la seconda stella, il meritato 20esimo scudetto, per manifesta superiorità. Inzaghi si può permettere il lusso di ruotare i suoi tanti titolari, ma il risultato è sempre lo stesso: 4-0 in casa del Lecce, doppietta di Lautaro Martinez che arriva a 101 gol in serie A, e imbattibilità che dura dalla finale Champions persa con onore col Manchester City nel maggio scorso.

Ma, Inter a parte, il campionato è sempre più uno spettacolo per cuori forti, che va goduto fino agli ultimi battiti.

Ieri era stato Bastoni a regalare tre punti all'Empoli al 94’. Oggi prima Rugani al 95’ caccia l'incubo del quinto match senza vittoria per la Juve che punisce il solito Frosinone sciupone, poi al 96’ è Luvumbo che fa impazzire i tifosi del Cagliari fissando un pari che toglie al Napoli le residue speranze di recuperare un posto Champions. Quindi, Juve che mantiene con le unghie e con i denti il secondo posto, Napoli che non esce dal cono d'ombra di una stagione disgraziata.