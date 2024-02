Sassuolo-Napoli, Dionisi esonerato prima della sfida agli azzurri

Un allenatore quasi esordiente contro un allenatore esordiente a tutti gli effetti. Sarà questa la sfida che attende il Napoli in casa del Sassuolo il prossimo mercoledì, un turno infrasettimanale che vedrà di frponte il neo azzurro Francesco Calzona - oggi la prima a Cagliari con il pareggio 1-1 - e Emiliano Bigica, fresco di promozione in prima squadra.

L'allenatore della Primavera del Sassuolo, infatti, passa in prima squadra e dirigerà Laurienté e compagni mercoledì sera contro gli azzurri. La decisione del club – che potrebbe essere definitiva per la panchina - dopo l'esonero di Alessio Dionisi all'indomani dell'ennesima sconfitta interna rimediata contro l'Empoli ieri in casa.

Per Bigica sarà a tutti gli effetti la prima vera esperienza in panchina tra i grandi: l'ex calciatore – che ha indossato anche la maglia del Napoli in due occasione a cavallo tra gli anni '90 e '00, aveva fin qui diretto solo formazioni Primavera: prima alla Fiorentina – vincendo anche una Coppa Italia con i viola – poi, appunto, al Sassuolo.