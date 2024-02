Cagliari-Napoli 1-1, che beffa: Luvumbo manda il sipario sulla corsa Champions

Ci vuole talento, uno straordinario talento, per farsi raggiungere dal Cagliari a 40 secondi dalla fine di tutto (compresi i sei minuti di recupero) con un buco che farebbe vergogna persino a una squadra del campionato d’Eccellenza, figurarsi ai campioni d’Italia: Luvumbo spunta alle spalle di un dormiente Jesus e si fa beffa di lui e di Olivera, dopo un lancio di 40 metri di Dossena che sorprende tutti. Sipario.

Non c'è redenzione per questa squadra, neppure con il terzo allenatore in panchina, Calzona. Il gol di Osimhen era riuscito a mettere la polvere di una partita orribile sotto il tappeto, ma poi con un Cagliari in balia del nulla, gli azzurri hanno sprecato il 2-0 con Politano e con Simeone (che doveva darla a Lindstrom e non lo fa).

È una beffa, certo, questo pareggio che fa crollare ogni sogno di gloria e di rimonta: nessuna possibilità, ormai di poter recuperare dal quarto posto, visto gli imbarazzi con cui ormai gli azzurri camminano in questo campionato.

Una incredibile paura di vincere che colpisce tenendo conto che questa squadra ha lo scudetto sul petto. Una rimonta choc. Titoli di coda.