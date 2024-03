Non solo il poker delle italiane che hanno superato il turno tra Europa e Conference League, ma anche il sorteggio di ieri mattina che ha tirato fuori dall'urna il derby europeo tra Milan e Roma strizza l'occhio paradossalmente all'Italia per poter legittimamente sperare di avere il tanto sospirato bonus di un posto in più nella prossima Champions League.

Il nuovo format della coppa dalle grandi orecchie prevede infatti 36 finaliste con 4 posti in più rispetto al passato, due dei quali saranno riservati ai tornei con il miglior ranking Uefa stagionale. Ed al primo posto di questa speciale ed importantissima classifica c'è proprio il calcio tricolore con 17.713 punti conquistati grazie ai 123.991 punti racimolati finora in questa stagione dalle italiane. Il tutto nonostante le amare eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter agli ottavi di Champions. L'Italia deve guardarsi le spalle dalla Germania che ha tre squadre ancora in corsa ed insegue al secondo posto con 16,357 (l'ultima postazione utile per il bonus di un posto in più in Champions) e dall'Inghilterra che al momento non otterrebbe il bonus, ma è quella da cui guardarsi maggiormente le spalle. Dalla Premier, infatti, ci sono ben 5 club ancora in piena corsa in Europa, di cui due in Champions. Poi via via gli altri campionati (la Francia al quarto posto e la Spagna al quinto, entrambe con te squadre ancora in corsa).

Ieri mattina si sono tenuti i sorteggi per i quarti di finale di tutte e tre le competizioni europee a Nyon, in Svizzera. Nella casa del calcio le estrazioni avvenute a mezzogiorno hanno portato ad incroci che suonano come sentenze. Volendo guardare in casa nostra spicca il derby tra Milan e Roma in Europa League (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile) che comporterà purtroppo l'eliminazione di una italiana dal torneo, ma anche la certezza di avere una squadra tricolore in semifinale. Un'ottima notizia, considerando che il passaggio del turno porta in dote quasi un altro punto (a seconda dei risultati nella doppia sfida tra rossoneri e giallorossi) nel ranking Uefa. L'Atalanta, invece, altra italiana impegnata in Europa League, dovrà vedersela con la corazzata Liverpool capolista in Premier (in condominio con l'Arsenal). In Champions, invece, l'urna si è divertita ad estrarre il big match tra Real Madrid e Manchester City ai quarti, che suona quasi come una finale. Le altre supersfide sono tra PSG e Barcellona; Atletico Madrid e Borussia Dortmund ed Arsenal-Bayern. Capitolo Conference: la Fiorentina dovrà vedersela con il Viktoria Plzen.