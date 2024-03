Roma-Milan, derby in Europa League: la semifinale certa di un'italiana fa avvicinare il quinto posto in Champions

Su 197 volte che Milan e Roma si sono scontrate, mai nessuna è stata in ambito europeo. L’urna di Nyon ha pescato come avversaria dei rossoneri, in Europa League, la squadra di De Rossi, il derby italiano si giocherà a San Siro l’11 aprile e all’Olimpico il 18. Piccolo vantaggio per la Roma giocare in casa il ritorno in uno stadio di certo bollente a prescindere dal risultato dell’andata. La vincitrice si scontrerà con la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham. Nessun precedente in Europa, ma è storico quella della semifinale di Coppa Italia della stagione 2006/07 in cui giallorossi passarono il turno con un 2-2 all’andata e vincendo 3-1 al ritorno. Così come quello della stagione 1992/93 in cui i giallorossi arrivarono in finale vincendo 2-0 in casa e perdendo 1-0 a San Siro.

E l’approdo in finale arrivò anche nella stagione 1990/91 sempre ai danni del Milan.

In totale nei 197 scontri con i rossoneri, la Roma ne ha vinti 51 volte, pareggiati 62 e persi 84. Sorteggio solo relativamente negativo per i due club, perché garantirà di sicuro l’esclusione di uno, ma anche l’accesso alla semifinale dell’altro. Aumenterebbe così il ranking Uefa dell’Italia che porterebbe a cinque i posti disponibili per la prossima Champions League. I rossoneri sono arrivati in Europa League dopo essere retrocessi dalla Champions qualificandosi terzi con 8 punti in classifica nel girone con Newcastle, Borussia Dortmund e Psg. Ai play-off hanno eliminato lo Stade Rennes, mentre agli ottavi lo Slavia Praga. Hanno vinto tre partite su quattro, l’unica persa è quella in trasferta contro i francesi. Attualmente il Milan è secondo in classifica in Serie A a quota 59 punti, a 11 lunghezze di distacco dalla Roma quinta.