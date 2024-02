Il Napoli non sbanca Cagliari: la squadra azzurra sperava di tornare a vincere in trasferta a tre mesi dall'ultima volta ma la rete all'ultimo respiro di Luvumbo cambia tutto. Ancora un gol di Osimhen per gli azzurri, che oggi battezzavano l'esordio in panchina di Francesco Calzona, tornato al 4-3-3 e soprattutto al successo per continuare a sperare nella Champions.

Ma chi è stato il migliore e il peggiore in campo?