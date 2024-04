Roma, Ndicka a riposo: la prossima settimana potrebbe rifare l’idoneità sportiva. Torna ad allenarsi Azmoun

Adesso che Evan Ndicka è fuori pericolo e sta bene, a Trigoria possono ragionare sui tempi di recupero. Il trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro riportato durante la partita contro l’Udinese può risolversi nel giro di una settimana, massimo due se ci dovessero essere delle complicazioni. I medici si aspettano che già dopo la gara contro il Bologna (22 aprile), il difensore possa sottoporsi alla visita di idoneità sportiva e riprendere ad allenarsi. Insomma, tempi stretti ma sempre dopo il via libera dei sanitari che valuteranno la situazione a seguito di una serie di esami. La giornata di oggi la sta trascorrendo a casa in assoluto riposo. È rientrato da Udine ieri pomeriggio e poi è passato a Trigoria a salutare i pochi presenti che si stavano preparando per la gara contro il Milan.

De Rossi aveva concesso un giorno di riposo, dando a oggi l’appuntamento per la ripresa.

Il tecnico può contare su tutta la squadra, Azmoun compreso che questa mattina ha svolto parte del lavoro in campo con i compagni. L’attaccante era fermo da quasi un mese per una lesione muscolare rimediata in nazionale. Stanno bene anche Mancini, Pellegrini e Dybala tutti preservati in campionato in vista del ritorno contro il Milan. Così come Smalling che sarà chiamato in causa giovedì per giocare accanto a Mancini. Sulla fascia sinistra tornerà Spinazzola, su quella destra Celik. A centrocampo non ci sarà Cristante (squalificato), via libera a Bove (o Aouar) con Paredes e Pellegrini. In attacco Lukaku sarà affiancato dalla Joya ed El Shaarawy.