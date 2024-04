Radu con la felpa della Lazio all'Olimpico, ma c'è il simbolo delle SS: scatta la polemica sui social

La Roma ieri ha vinto allo Stadio Olimpico il derby contro la Lazio grazie alla rete di Mancini. Un colpo di testa preciso per il difensore centrale che ha firmato il gol dell'1-0, valso poi il successo finale. Grande festa, ma anche grandi polemiche durante la partita e dopo il triplice fischio, con Dybala e Guendouzi che hanno acceso gli animi in campo. Dopo il triplice fischio, poi, ci ha pensato lo stesso Mancini ad alzare le temperature sventolando una bandiera biancoceleste in cui era raffigurato una pantegana nera. Tutto questo è successo sotto gli occhi di Stefan Radu, ex difensore della Lazio che è stato immortalato in mezzo ai tifosi della Curva Nord con un abbigliamento che riportava un simbolo nazista.

Mancini sventola una bandiera biancoceleste con un ratto al termine di Roma-Lazio: cosa rischia e i precedenti

Cosa è successo

L'ex difensore romeno aveva deciso di tornare in mezzo al popolo biancoceleste che lo ha sempre sostenuto. Per farlo, ha indossato un cappellino, una sciarpa della Lazio, ma anche una felpa dei suoi tifosi in cui su una manica appare la scritta "SS Lazio". Non ci sarebbe nulla di particolare in questa cosa, ma a scatenare le polemiche è stato il font utilizzato per l'acronimo di "Società Sportiva" uguale identico a quello delle SS. Queste erano la Schutzstaffel, l'organizzazione paramilitare nazista che operò in tutta Europa durante la Seconda Guerra Mondiale.