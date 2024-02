Cagliari-Napoli 1-1, Raspadori: «Che errore non segnare il raddoppio»

«La cattiveria in campo c'era, ci è mancata la volontà di chiudere la gara. Siamo statyi imprecisi nel chiuderla: è vero che fa arrabbiare prendere gol all'ultimo minuto, ma tutto parte dal non aver chiuso la gara». Giacomo Raspadori non si nasconde e fa la conta degli errori del suo Napoli a Cagliari.

Il cambio allenatore da accettare: «La settimana è stata intensa: nuovo allenatore, nuove idee, nuove difficoltà, ma questo è il nostro lavoro. Conosco solo questa strada. Sappiamo che non è facile, abbiamo delle difficoltà, lavorare quando i risultati non vengono è più complicato ma dobbiamo restare concentrati solo sulla prossima gara» ha spiegato a Dazn «La Champions è complicata, ma fin quando ne avremo la possibilità matematica ci crederemo tutti».

«Sicuramente la gestione della palla poteva essere migliore. Sono tante le cose su cui lavorare, ma oggi in particolare siamo mancati nel fare il secondo gol. Loro hanno chiuso in crescendo ma ci sta, dovevamo chiuderla prima. Con Calzona abbiamo lavorato tutta la settimana sulla gestione della partita, abbiamo notato i nostri problemi. Migliorando l'ordine senza palla, riusciremo a giocare nelle posizioni giuste» ha concluso Raspadori.