Domenico Sepe, l'artista che ha realizzato una statua dedicata a Maradona vista in pubblico soltanto una volta (25 novembre 2021, anniversario della morte del Pibe), si è molto rammaricato per la decisione del Comune di Napoli di restituirgliela per ragioni burocratiche che gli sfuggono. E ha fatto sapere che l'opera potrebbe andare in Argentina, l'altra terra del Diez, più precisamente nella Bombonera, il mitico stadio del Boca Juniors dove c'è un palco per la famiglia del Capitano. Ma il Boca, club amatissimo da Maradona (vi giocò prima di trasferirsi in Europa e a fine carriera: in questo stadio il suo addio al calcio nel 2001), non ha fatto - almeno al momento - alcuna richiesta a Sepe. Insomma, la statua non prenderà il volo. Nel museo del Boca vi saranno altri oggetti appartenuti a Maradona.

APPROFONDIMENTI Napoli, addio alla statua di Maradona: il Comune restituisce l'opera «Indagini sulle pressioni del tifo» E Sepe rilancia: «La vuole il Boca Juniors per la Bombonera»

Ecco, il museo. Più che la vicenda della statua di Sepe, è la felicissima stagione del Napoli che dovrebbe spingere il Comune e il Calcio Napoli ad accelerare sull'ipotesi di aprire un museo azzurro - dedicato a Maradona e alla storia del club - all'interno dello stadio. Se n'è parlato subito dopo la festa dei napoletani per il trionfo dell'Argentina al Mondiale, poi è calato il silenzio, anche se sappiamo che De Laurentiis lavora su questo progetto.

Rispetto al Napoli e alla conquista del terzo scudetto le priorità sono altre dal punto di vista organizzativo, a cominciare dalla festa al Plebiscito che potrebbe avere un direttore artistico di eccezione come Gigi D'Alessio, che poi tornerà davanti al Palazzo Reale tra fine maggio e inizio giugno per quattro concerti. Ma non si perda questa occasione perché ciò che sta facendo il Napoli è storia e va davvero celebrato.