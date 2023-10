Kim Min-jae criticato da Matthaus: «Non è all'altezza del Bayern»

L'inizio di stagione di Kim Min-jae non sembra aver destato alcun dubbio ai tifosi del Bayern Monaco. Neppure a Tuchel, che lo preferisce sempre più spesso al collega de Ligt. Eppure, per qualcuno non è così: tra questi la leggenda del calcio tedesco Lothar Matthaus.

«Non è ancora così avanti come speravamo, è un fattore di incertezza per il Bayern» le parole di Matthaus s Sky Sports in Germania: «Non ho nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all'altezza delle aspettative, visto quello ha portato con sé dall'Italia».

Un bel bagno di umiltà per l'ex difensore del Napoli, che saprà sicuramente restare concentrato sul campo e sul momento del Bayern.