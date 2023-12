Napoli, controlli a piazza Garibaldi e Porta Nolana

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza e dell’Asl Napoli 1 Centro, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi e nell’area di Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 128 persone, di cui cinque sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 14 veicoli e nove esercizi commerciali elevando sei sanzioni amministrative per un totale complessivo di 3.080 euro.