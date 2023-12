Napoli-Cagliari a rischio rinvio, lo stadio Maradona è ancora chiuso per i danni provocati dal vento

Disavventura allo stadio Maradona prima di Napoli-Cagliari. Il vento forte delle ultime ore ha divelto parte dei cupolini e della copertura dello stadio creando evidenti problemi alla struttura e mettendo in difficoltà l'organizzazione.

L'apertura dei cancelli - prevista originariamente per le 15.30 - è infatti stata ritardata in attesa dell'ok della questura che non è ancora arrivato.

Lo stesso problema s'era verificato nel dicembre 2019 prima di Napoli-Parma e portò allo spostamento della gara di mezz'ora. Sono in corso tutti i controlli.