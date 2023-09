Torna l'incubo vandalismo in città. La scorsa notte a rione Ferrovia, a pochi metri dalla stazione centrale di Benevento, ignoti sono entrati in azione danneggiando sette automobili parcheggiate tra via Scafa e via Ponte a Cavallo. I teppisti hanno distrutto i vetri dei finestrini, entrando anche negli abitacoli delle vetture. Un vero e proprio raid ai danni dei veicoli di residenti e commercianti della zona senza alcuna distinzione. L'amara scoperta è avvenuta ieri mattina, quando i proprietari delle automobili hanno trovato finestrini, lunotti e parabrezza distrutti ad opera di malintenzionati che probabilmente speravano di trovare all'interno delle autovetture parcheggiate oggetti di valore. I vandali, poi, hanno spaccato anche gli specchietti retrovisori e danneggiato parte della carrozzeria. Uno scenario davvero inquietante per gli sfortunati proprietari dei sette veicoli che, immediatamente, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per sporgere denuncia.

APPROFONDIMENTI Benevento, nodo acqua pubblica: scatta il pressing dei consiglieri comunali Il ministro Pichetto Fratin incontra gli imprenditori sanniti Benevento e Potenza, indagati giudici e avvocati: «Indagini insabbiate a pagamento»

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Benevento che hanno avviato la successiva attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Benevento guidata dal procuratore Aldo Policastro. Al vaglio delle indagini degli inquirenti anche l'ipotesi che sia stata una sola persona ad accanirsi contro la carrozzeria delle automobili e dei finestrini mandati in frantumi. Inoltre, gli inquirenti stanno verificando, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, se ci possa essere un collegamento con il furto ai danni di un esercizio commerciale di corso Garibaldi, messo a segno nella stessa notte, ma al momento non vi sono conferme da parte degli inquirenti su questa pista. Quel che è certo, però, è che una delle sette vetture era di proprietà di un commerciante della zona. «Chiediamo maggiori controlli - spiega il proprietario del negozio -. Non è la prima volta che subiamo danni. Solo domenica scorsa, infatti, abbiamo subito un furto di lieve entità. Occorre prendere provvedimenti».

Purtroppo non è la prima volta che a Benevento si verificano danneggiamenti e tentativi di furti di oggetti riposti nelle autovetture. Nel quartiere da tempo c'è chi chiede un intervento maggiore delle forze dell'ordine; chi più telecamere in più zone anche «nascoste» del rione, chi l'individuazione e l'arresto dei ladri che compiono questo tipo di reati. «Speriamo che dalle telecamere di videosorveglianza poste nelle zone limitrofe si riesca ad identificare il responsabile» è lo sconsolato commento del commerciante beneventano che ha dovuto fare i conto con danni economici e problemi vari connessi al danneggiamento del proprio veicolo. E i residenti continuano a chiedere maggiore interventi da parte delle forze dell'ordine per mettere un freno a questa situazione, prima che sia troppo tardi. «Speriamo si tratti soltanto di un caso - spiega Maria Ciampa, residente della zona -. Tuttavia le forze dell'ordine farebbero bene a intensificare i controlli in zona per trovare i colpevoli. La scarsa illuminazione e l'assenza di controlli possono rappresentare un terreno fertile per i malintenzionati, a tutto rischio della sicurezza e della tutela dei residenti e di chi frequenta il nostro quartiere. Chiediamo all'amministrazione di garantire più controlli sulle strade della città. Non vogliamo vivere con la paura di svegliarci al mattino con le nostre automobile distrutte o peggio ancora rubate».

Oltre l'unanime condanna espressa dai cittadini, i residenti denunciano la «vigliaccheria che c'è in giro», la «inciviltà e la mancanza di rispetto per il bene altrui, il più delle volte frutto di sacrifici». Colpisce molto lo sfogo, misto a rabbia, di chi scrive sui social. «Speriamo che possano esserci adeguati controlli da parte di polizia e carabinieri per la nostra sicurezza e per evitare il ripetersi di questi episodi delinquenziali», commenta un residente. Ad allarmare e preoccupare la cittadinanza è la facilità con la quale i malviventi agiscono, approfittando molte volte della scarsa illuminazione delle strade del quartiere. «Solidarietà per i privati e i commercianti che hanno subito danni alle proprie automobili. Auspichiamo azioni di prevenzione e controlli più stringenti che possano fungere da vero e proprio presidio per il rione a tutela dei residenti che sono preoccupati per la propria sicurezza» commenta Giovanni Nazzareno, residente del rione Ferrovia.