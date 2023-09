Il ministro Picchetto Fratin incontra gli imprenditori sanniti

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà nel Sannio lunedì prossimo presso la sede della società Ivpc di San Marco dei Cavoti.

L'iniziativa nasce su proposta del deputato Francesco Maria Rubano "per avviare - si legge nella nota diramata dagli industriali - un confronto costante con il governo su tematiche energetiche ed ambientali riguardanti il territorio".

Per Confindustria Benevento "la provincia sannita svolge da tempo un ruolo di primaria importanza nella produzione di energie rinnovabili e grazie alla sua conformazione geografica e demografica, ha le potenzialità per diventare un modello virtuoso di sviluppo in materia ambientale e di economia circolare.

Si tratta di una vocazione che per essere opportunamente valorizzata deve avere un forte raccordo tra le istituzioni deputate alla programmazione, il mondo della formazione incaricato di creare le figure professionali, la ricerca per soddisfare un settore in continua evoluzione, l’imprenditoria che ha già dimostrato di saper e voler investire. Alcuni primi spunti saranno forniti al ministro in un documento, redatto anche con il supporto dell’Associazione Nazionale Energia del Vento, dal quale partire per la costruzione di una strategia condivisa di territorio in materia ambientale ed energetica".



L’incontro aperto ad istituzioni, sindaci, ordini professionali, associazioni di categoria e imprese vedrà, dopo i saluti istituzionali, gli interventi del parlamentare Francesco Maria Rubano, del presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, dell'eurodeputato Fulvio Martusciello e le conclusioni del ministro Pichetto Fratin.