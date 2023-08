Pnrr, mancano risorse umane: Provincia chiede ai Comuni

La Provincia di Benevento ha inviato una nota al prefetto, Carlo Torlontano, e a tutti i sindaci del Sannio chiedendo loro il supporto di risorse umane per formare le commissioni giudicatrici per le gare di appalto relative ai lavori di edilizia scolastica, 23 milioni di euro di fondi del Pnrr.



Nella richiesta, avanzata dai dirigenti dei settori Amministrativo-Finanziario, Nicola Boccalone, e Appalti e Concorsi, Giancarlo Corsano, viene spiegato che "la Provincia è impegnata in un 'tour de force' per completare entro il 15 settembre prossimo, come imposto dalle norme del Pnrr, le procedure di gara per oltre 23 milioni di euro di lavori che interesseranno sette istituti scolastici. E' datato all'11 luglio il decreto ministeriale che, nel concedere ulteriori risorse finanziarie per progetti già approvati, al fine di far fronte al lievitare dei costi delle materie prime, ha costretto la Provincia a rivedere integralmente l'iter delle gare in corso. Ora, la Rocca dei Rettori si trova a far fronte ad una grave carenza di personale in rapporto alle necessità supplementari imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".



Gli interessati dovranno far pervenire alla Provincia, tramite pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it, entro le ore 12 del prossimo 4 settembre la disponibilità a far parte di tali commissioni, previa l’autorizzazione degli enti di appartenenza.