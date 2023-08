Alta Velocità Na-Ba, Mastella: «Fare pressione per finanziamenti»

"Pur avendo individuato la possibilità di avere 6 miliardi dal governo, allo stato non c'è ancora un protocollo con la Regione Campania e nulla è stato ancora disciplinato. Questa storia dei finanziamenti per le opere di compensazione in realtà non c'è ancora. Bisogna, dunque, far pressione perché ciò avvenga".

Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, parlando della riunione che si terrà martedì prossimo a Palazzo Mosti sull'Alta velocità ferroviaria Napoli-Bari, un vertice che vedrà riuniti tutti i sindaci e gli amministratori dei comuni attraversati dall'opera per discutere dei finanziamenti funzionali agli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale.

"Al momento - ribadisce Mastella - non c'è nulla. Tutto quel che viene detto, ringraziamenti vari ed altro, sono tutte fandonie. Allo stato non c'è nulla di nulla. Ieri ho avuto anche modo di parlare con Bonavitacola (vicepresidente regione Campania ed assessore regionale all'Ambiente) e Cascone (presidente IV Commissione consiliare regionale) che me lo hanno confermato."