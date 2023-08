Il teatro romano luogo di cultura del giorno sul sito del MiC

Benevento protagonista per un giorno sulla pagina ufficiale del MiC, all'indirizzo www.beniculturali.it. L'area archeologica del teatro romano è infatti il luogo della cultura odierno selezionato dal ministero della Cultura tra i tanti monumenti che fanno parte dell'inestimabile patrimonio storico-culturale italiano.

Cliccando sulla foto situata in home è possibile conoscerne la descrizione con la storia, gli orari d'ingresso, il costo dei biglietti, i contatti per avere ulteriori informazioni e l'indirizzo per raggiungerlo.

Di certo una bella pubblicità per la città.