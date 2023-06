Domenica al Museo, ingresso gratuito al teatro romano

Come ogni prima domenica del mese, il prossimo 4 giugno, il teatro romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente per l’iniziativa del ministero della Cultura denominata 'Domenica al Museo': un’occasione per ammirare l'area archeologica nel quartiere Triggio della città di Benevento con iniziative dedicate a tutte le età.

Dalle ore 9 alle 14, ci saranno visite guidate a cura del personale impiegato presso il monumento.



I volontari dell'associazione Nati per Leggere condivideranno con i bambini e i loro accompagnatori la meraviglia della lettura a bassa voce per promuoverne i benefici con l'iniziativa 'Storie per bambini - Letture all'aria aperta', rivolta ai piaccoli di età compresa tra gli zero ed i sei anni.

Nell’ambito della quarta edizione del Festival di Primavera, dalle 9,30 alle 11, gli allievi del Centro studi Carmen Castiello con la maestra Maria Chiara Tedesco si esibiranno in una lezione di danza hip hop. Ci saranno anche gli stand di Campania Amica e di Coldiretti.

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso che, in occasione della 'Domenica al Museo', sarà gratuito.