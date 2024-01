Accesso alla Ztl di Sant'Agata de' Goti, tutti i permessi da rinnovare

C'è tempo fino al prossimo 29 febbraio per rinnovare tutte le autorizzazioni per accedere alla zona a traffico limitato del centro storico di Sant'Agata de' Goti, dopo di che non sarà più possibile parcheggiare e circolare all'interno dell'area negli orari di attivazione della Ztl.

A renderlo noto è il Comando di Polizia Municipale di Sant'Agata de' Goti.

«Si avverte che tutte le autorizzazioni di accesso nell'area Ztl scadute in data 31/12/2023 - questa la comunicazione - vanno rinnovate secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento per la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno della ZTL, utilizzando il modulo disponibile presso i nostri uffici oppure scaricabile dal sito del Comune di Sant'Agata de' Goti allegando la ricevuta del versamento quando richiesta. La documentazione per il rinnovo dovrà pervenire debitamente compilata e corredata di relativa copia della carta di circolazione fronte/retro».