Al via i lavori per la messa in sicurezza ed il risanamento della sp.115

Prenderanno il via lunedì i lavori per la messa in sicurezza ed il risanamento del dissesto del piano viabile della sp.115, la bretella che collega il ramo telesino della Fondovalle Isclero con Sant’Agata de’ Goti ed il suo ospedale.

E’ prevista per quel giorno infatti la consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria, a comunicarlo questo pomeriggio è stato il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi a seguito della definitiva approvazione della gara d’appalto e dell'aggiudicazione dei lavori che impegnano risorse finanziarie per circa 149mila euro.

Fondi reperiti con un mutuo contratto dalla Rocca dei Rettori con la Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito di un Accordo Quadro per la sicurezza del transito veicolare e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale.

I lavori dovranno ripristinare la sicurezza lungo l’arteria a seguito di una frana che aveva provocato il cedimento del piano viabile all’altezza di località Rusciano, nel territorio di Sant’Agata de ‘Goti.

L’intervento, su progetto del Servizio Viabilità della Rocca diretto dal dirigente Angelo Carmine Giordano, prevede infatti la realizzazione e la messa in opera di gabbionate di sottoscarpa con sovrastante terre armate lungo un tratto stradale di 5 chilometri.

«Questo intervento - ha commentato il presidente Nino Lombardi - garantirà più agevoli e sicure condizioni di accesso per le strade comunali di Sant’Agata de’ Goti che afferiscono sulla rete provinciale e sulla Fondo Valle Isclero, collegante la Valle Caudina irpina e sannita alla Terra di Lavoro e alla stessa area telesina».