Ha un malore alla guida, causa incidente poi muore

Ha avuto un infarto cardiaco, mentre era al volante della sua Audi, questo pomeriggio in via dei Longobardi a Benevento, si è accasciato sul volante ed ha tamponato una Nissan che procedeva davanti a lui. E' stato soccorso dal personale del 118 e della Croce Rossa ma mentre lo stavano trasportando in ospedale ha avuto un secondo infarto ed ha perso la vita. E' morto così P.Z., 41enne di Foglianise, dipendente della Gesesa come la moglie, mentre stava tornando con un collega da un funerale che si era tenuto a Napoli.



La macchina è stata sequestrata su disposizione del magistrato di turno, Maria Colucci, che ha pure dato incarico al medico legale Emilio D'Oro per effettuare la visita esterna del cadavere. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale.