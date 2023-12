Due denunce e una multa da 35mila euro per una struttura per anziani di Pesco Sannita. I carabinieri, nell’ambito dei controlli eseguiti con personale del Nas di Salerno e del Nucleo ispettorato del lavoro di Benevento, hanno contestato ai presidenti del consiglio di amministrazione delle società di gestione, gravi irregolarità, assenza nei rispettivi documenti di valutazione rischio, omessa visita medica di un lavoratore e mancata formazione sulla sicurezza dei dipendenti. E' stata scoperta anche la presenza di un lavoratore in nero ed ulteriori difformità tra cui la presenza di un numero di ospiti superiore a quello previsto.

E' una delle operazioni portate a segno dai carabinieri del comando provinciale di Benevento nel periodo precedente il periodo natalizio. Nell'ambito dello stesso dispositivo, un 40enne è stato denunciato per aver minacciato di morte un automobilista con cui aveva avuto un leggero tamponamento a San Giorgio del Sannio. L'uomo è stato segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti.

Automobile sequestrata a Torrecuso ad un uomo risultato positivo all'alcol con un valore molto superiore al limite consentito. A Pago Veiano, mentre, un 54enne con precedenti di polizia, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di cocaina. Per questa ragione è stato segnalato alla prefettura e la droga è stata sequestrata.