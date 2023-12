Benevento: controlli nei cantieri, multe per 50mila euro e due denunce

Sospensione dell'attività imprenditoriale per tre aziende, multe per 50mila euro e due persone denunciate. E' questo il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro in un cantiere edile di Paduli, nell'ambito di una più ampia attività predisposta dal comando provinciale per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, i militari hanno controllato un complesso residenziale cooperativo riscontrando la presenza di due operi in nero, di violazioni in tema di visite mediche, l'assenza del Piano operativo di sicurezza nonché l'utilizzo di ponteggi sprovvisti di parapetti e delle protezioni prescritte.

Pertanto, ai due imprenditori, entrambi del beneventano, sono state sospese le attività (tre aziende).

"Le verifiche – comunicano dal comando provinciale di Benevento – proseguiranno anche nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l'obiettivo di continuare nell'importante azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono in serio pericolo la loro sicurezza".