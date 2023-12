Lite violenta in centro, 37enne pugnalato al torace

Un giovane è stato accoltellato nella notte nel centro storico di Benevento, davanti ad un locale situato in piazzetta Arechi II, più comunemente conosciuta come piazzetta Vari.

Nel corso di una rissa scoppiata probabilmente per futili motivi tra quattro giovani, intorno alle 4 del mattino, uno di loro, E.D.M. di Casalduni di 37 anni, è stato raggiunto da tre coltellate al torace ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebefratelli dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno risolto in poche ore il caso risalendo all'identità dell'aggressore e degli altri due giovani coinvolti, tutti e tre di Benevento. Su disposizione del magistrato di turno, Patrizia Filomena Rosa, l'accoltellatore, A.D.P. di 19 anni, è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero.