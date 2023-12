In carcere il pranzo di Natale per i detenuti soli e poveri

Si è tenuto oggi, presso il carcere di Benevento, il pranzo solidale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio per i detenuti poveri e quelli che non hanno familiari perchè stranieri o senza famiglia e per questo non fanno colloqui.

Nella palestra addobbata con i festoni e le luci natalizie gli alunni dell'Ipsar 'Le Streghe' hanno cucinato e servito un goloso menù: tris di formaggi, verdure grigliate, rustico, sartù di riso alla napoletana, fusello di pollo farcito con involtino di melanzane e patate al rosmarino, frutta, torta millefoglie, panettone, spumante e torroncini.

"In un tempo in cui il carcere o viene ignorato o viene visto come qualcosa da tenere lontano dagli occhi pubblici – dichiara Antonio Mattone, responsabile per le carceri in Campania della Comunità di Sant'Egidio – abbiamo voluto organizzare questo momento di solidarietà e vicinanza.

Si pensa che tenere chiusi i detenuti dia più sicurezza alla società ma nella nostra esperienza vediamo che non è così. Conosco tanti ragazzi che aiutati dentro al carcere una volta usciti hanno ripreso una vita normale. Come cristiani abbiamo il dovere e la volontà di essere vicini a queste persone in un periodo, quello di Natale, difficile e di grande sofferenza perché sono lontani dalle famiglie".



"E' una tradizione – ha aggiunto il direttore del carcere, Gianfranco Marcello -, alla quale non vogliamo e possiamo rinunciare, che la comunità di Sant'Egidio ci offre ogni anno e sta assumendo il sapore di una ricorrenza che ci fa entrare nelle festività natalizie in istituto".

Presenti al pranzo anche l'arcivesco di Benevento, Felice Accrocca ed il sindaco Clemente Mastella.