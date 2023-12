Basta palloncini in volo, Telese aderisce a campagna Plastic Free

Anche il comune di Telese Terme aderisce alla campagna lanciata da Plastic Free onlus e dice no alla pratica del lancio dei palloncini in aria durante le cerimonie. Belli da vedere hanno però un impatto negativo sull'ambiente, dopo un periodo in aria cadono nei mari o a terra arrecando danni alla natura e agli animali che li confondono per cibo o ne restano intrappolati.

Sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini e costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine.

“Ringraziamo i tanti Comuni che hanno accolto il nostro appello - ha dichiarato il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano - e con cui porteremo avanti, assieme ai nostri volontari, una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini e le istituzioni.

Per celebrare gli eventi e rendere indimenticabile una giornata senza danneggiare l’ambiente ci sono tante valide alternative: dalle bolle di sapone per i più piccoli all’adozione di una tartaruga per le occasioni più importanti, dalle bandierine di carta alle feste di compleanno sino alla piantumazione di un albero ai funerali”.