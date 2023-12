A sedere nel parlamentino della Rocca dei Rettori saranno Gaetano Mauriello, Vincenzo Fuschini, Anna Iachetta (per il centrodestra), Carmine Agostinelli e Nascenzio Iannace (Noi di Centro), Raffaele De Longis e Giuseppe Ruggiero (Alternativa per il Sannio), Antonio Capuano e Umberto Panunzio (Noi Campani) e Alfonso Ciervo (Essere Democratici).

Si ridisegna così il consiglio provinciale di Benevento dopo le operazioni di scrutinio che sono andate avanti fino alla tarda notte di ieri. Il dato numerico che colpisce è di sicuro l'exploit del centrodestra che con oltre 28mila ponderati riesce a far scattare il terzo seggio e a conquistarne due in più rispetto alla scorsa tornata. Perde un consigliere il centrosinistra che elegge De Longis e Ruggiero ma non riesce a portare alla Rocca l'alleato Angelo Moretti di Civico 22.

Tengono le liste collegate a Clemente Mastella: Noi di Centro, Noi Campani ed Essere Democratici che portano in consiglio provinciale cinque consiglieri. Riconferma per gli uscenti Capuano, Panunzio e Iannace. Lasciano lo scranno gli uscenti Antonello Laudanna di Airola e Nicola De Vizio di San Giorgio la Molara che non riescono a doppiare il mandato.