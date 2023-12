Benevento: bus urbani gratis durante le feste natalizie

"Per la prima volta nella storia della città, durante le festività natalizie sarà gratuito il servizio di trasporto pubblico urbano. Abbiamo ricevuto la piena disponibilità di Trotta bus e pertanto nei giorni 21, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre, i cittadini potranno fruire in maniera completamente gratuita delle corse sugli autobus urbani".

Ad annunciarlo sono il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone. " E' un’iniziativa - aggiungono - di cui siamo orgogliosi e che siamo sicuri raccoglierà un gradimento e un successo considerevoli.

Auspichiamo che gli autobus gratuiti nei giorni caldi dello shopping natalizio, quando i volumi di traffico veicolare notoriamente aumentano in maniera vertiginosa, inducano molti a rinunciare all’automobile. In questo modo potremo ottenere una riduzione significativa dell’inquinamento atmosferico e conciliare le esigenze delle attività produttive, per le quali questo periodo dell’anno è particolarmente importante, con la necessità di preservare la salubrità dell’aria: uno shopping natalizio sostenibile e a impatto zero produrrà benefici per tutti".

"Ringraziamo Trotta bus - concludono Mastella ed Ambrosone - per avere accolto la proposta dell’Amministrazione e per la sensibilità dimostrata verso la tutela della sostenibilità ambientale in città e per il contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti".