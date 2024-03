Scontro frontale sulla Fondo Valle Isclero: morta una persona

Uno scontro frontale tra un’autovettura ed un mezzo pesante: morta una persona. L'incidente è accaduto lungo la statale “Fondo Valle Isclero”, al momento è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza del km 13,800, a Dugenta in provincia di Benevento.

La circolazione è deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Agata de' Goti, per chi proviene da Maddaloni in direzione Telese-Benevento (al km 14,400) e con uscita obbligatoria allo svincolo di Mellizzano (al km 7,800) per chi proviene da Telese- Benevento in direzione Maddaloni.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, del 118 e delle forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per la regolazione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.