Nocera Inferiore, carenza di personale in ogni settore del Tribunale: sos a Nordio da parte degli avvocati

Incremento dell'organico dei Magistrati, sia per il settore civile che penale; adeguare l’organico del personale amministrativo al fabbisogno del Tribunale e degli Uffici del Circondario; migliorare ed implementare le infrastrutture e supporti informatici volti a garantire la piena digitalizzazione del processo.

Sono le tre richieste che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore ha inviato al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che proprio di recente - nel rispondere ad un'interrogazione parlamentare - aveva rassicurato sul personale della cittadella giudiziaria di via Falcone.

La situazione è invece di assoluta criticità, secondo gli avvocati nocerini. Così come più volte denunciato anche dalla stessa Camera penale, oramai da anni, con tanto di astensioni per la mancata risoluzione di problemi decennali. Nella delibera approvata lo scorso 3 aprile, tuttavia, si entra nuovamente nel merito della pianta organica, ad esempio, richiamando la relazione del neo presidente Massimo Palumbo.

Oltre a quest'ultimo, figurano un presidente di sezione e 16 giudici ripartiti in due sezioni, nonchè 6 giudici onorari. Il carico di pendenze è di circa 24.216 procedimenti, di cui 4700 solo del settore lavoro e previdenziale. Il lato penale conta su un presidente di sezione e 14 giudici, a cui se ne sommano quattro onorari. Il carico è di 5840 procedimenti al dibattimento, in aggiunta a 4457 per Gip e Gup. Condizione critica anche nel settore amministrativo, dove ci sono un dirigente, tre direttori amministrativi, 19 funzionari, 18 cancellieri, un contabile, 30 assistenti giudiziari, 5 autisti e 9 ausiliari.

«L'ufficio lamenta grosse carenze» si legge nel documento, con un 27% in meno di assistenti giudiziari, il 56% in meno di operatori e il 55% in meno di ausiliari. A completare il quadro drammatico gli uffici del Giudice di pace di Nocera Inferiore, Sarno, Mercato San Severino e Cava de' Tirreni: anche qui problemi di organico «non adeguatamente implementato», ai quali si aggiungono i problemi strutturali. La richiesta è stata inoltrata anche al viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, tra gli esponenti della zona Nord della provincia di Salerno.