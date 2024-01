Mauriello: «Fondovalle, svolta per l'ultimo tratto»

Buone nuove il completamento della sezione santagatese della Fondovalle Isclero: circa 2000 metri di strada che dovranno andare a congiungere la zona dell'ospedale «Sant'Alfonso» con quella delle Tre Masserie di Moiano. «All'inizio della prossima settimana - spiega il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Gaetano Mauriello - la Provincia provvederà ad approvare il progetto esecutivo così come rielaborato dalla impresa che si è aggiudicata l'appalto. Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il responsabile unico del procedimento e il responsabile del settore competente con i tecnici ricevendo rassicurazioni in tal senso».

Il progetto, spiega Mauriello, «è stato rivisto con le dovute migliorie e ha già ricevuto la validazione dei tecnici esterni nominati, quali verificatori, dalla stessa Provincia.

In buona sostanza, dopo la ratifica del responsabile, i lavori potranno iniziare». «Accogliamo con soddisfazione il prossimo step burocratico che riguarderà la Fondovalle Isclero: il tratto mancante - conclude il consigliere - è assolutamente strategico ai fini dei collegamenti tra l'area sannita e quella irpina nonché entro le dinamiche dell'intero entroterra regionale. Continueremo come Fratelli d'Italia, per il ruolo assegnatoci, a seguire da vicino gli sviluppi auspicando che il prima possibile potrà aversi effettivamente lo start del cantiere».