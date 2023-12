Incidente mortale sulla Fondovalle Isclero, autopsie in programma giovedì

Nella giornata di giovedì il pm Flavio Felaco affiderà al medico legale Francesco La Sala l'incarico per l'esame autoptico sulle salme di Gianpiero Durante e Biagio Festa, i due ragazzi di 24 e 28 anni deceduti nel tragico incidente di sabato sera lungo la Fondovalle Isclero.

Per la loro morte sono indagate le due persone, entrambe della provincia di Napoli, che erano alla guida della Fiat Brava e della Renault Kadjar coinvolte nello scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Melizzano.

Un atto dovuto che permettererà loro di di nominare un consulente di parte in occasione dell'autopsia di giovedì. Solo una volta terminati gli esami sarà possibile restuitire le salme dei due ragazzi alle rispettive famiglie per la celebrazione dei riti funebri con l'amministrazione comunale di San Lorenzello che sta valutando l'ipotesi del lutto cittadino per il giorno delle esequie.