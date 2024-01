Interruzione del servizio idrico, lunedì la scuola a Sant'Agata de' Goti chiude prima

Lunedì 22 gennaio dalle ore 13.30 alle ore 17.00 è prevista l'interruzione del servizio idrico in diverse zone del centro urbano di Sant'Agata de' Goti per permettere l'esecuzione di alcuni interventi sulla rete idrica.

Lavori che Gesesa eseguirà in concomitanza con quelli già programmati dall'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti e che stanno riguardando le piazze del centro.

In particolare, ad essere interessate dall'interruzione del servizio idrico saranno le zone del centro storico, di via Caudina, via Sant’Antonio Abate, viale Vittorio Emanuele III, via Starza, viale Giannelli, parte di via Pennino, parte di via Santisi, via Torrino, viale dei Caduti, parco Maria Patrizia e via Panoramica.

E proprio a causa dell'interruzione del servizio idrico, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo n.2 di Sant'Agata ha disposto per la giornata di lunedì 22 gennaio l’uscita anticipata di tutte le classi della Scuola primaria del plesso capoluogo con le attività didattiche che termineranno alle ore 12.30.