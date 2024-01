Ospedale "Sant'Alfonso", al via le attività oncologiche dell'istituto "Pascale"

Prendono il via le attività oncologiche, chirurgiche e cliniche dell’Istituto Nazionale Tumori "Pascale" presso il presidio ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant'Agata de' Goti.

L'amministrazione comunale santagatese, con il sindaco Salvatore Riccio, ha infatti dato la notizia della delibera (la numero 19 dell’8 gennaio 2024) con la quale il "San Pio" ha previsto l’avvio di tutte le attività.

«Sono estremamente soddisfatto - il commento di Riccio - della definizione ufficiale di questo percorso che ha portato a Sant’Agata e ai comuni limitrofi una realtà d'eccellenza come quella dell’Istituto Nazionale Tumori della Fondazione Pascale. Questa amministrazione ha lavorato, per più di due anni, quotidianamente e umilmente per far sì che questo accadesse. Lo abbiamo fatto con equilibrio e senso di responsabilità».

«Raccogliamo i frutti - ha aggiunto Riccio - di un impegno concreto dimostrato e supportato dai fatti. Continueremo ad impegnarci duramente affinché trovi definitiva attuazione quanto sancito con il Decreto 41/ 2019 per il “de’ Liguori" riponendo piena fiducia nelle istituzioni regionali e nell'operato dei management della nostra sanità territoriale».