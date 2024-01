«Pascale» al «Sant'Alfonso», Izzo: merito di Fi

«Ho sentito il direttore generale dell’azienda "San Pio", Maria Morgante, la quale mi ha assicurato che tra pochissime ore il "Sant'Alfonso Maria de' Liguori riaprirà le sue porte all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale». Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, e con lo stesso entusiasmo si esprime il consigliere comunale di Fi al Comune di Sant'Agata Nicola Izzo.

«A questo primo risultato, strumentazione e sanitari dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale al "Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de’ Goti - dichiara il consigliere - ci si è arrivati solo perché abbiamo avuto chi nei luoghi istituzionali competenti ha messo con le spalle al muro De Luca e sodali.

Sono gli atti parlamentari e del consiglio regionale con date e riferimenti specifici che possono narrare la verità di questo risultato raggiunto. Soprattutto per queste ragioni ho creduto ed aderito al progetto di Forza Italia guidata nel Sannio da Rubano».

«Da consigliere comunale di Sant’Agata e da dirigente di partito - aggiunge - sarò al suo fianco affinché trovi attuazione anche il decreto 41/19, unica via percorribile per contribuire a salvaguardare la vita dei sanniti. Quel decreto non serve solo ai cittadini della Valle Caudina o Telesina ma a tutti i sanniti perché il Pronto soccorso del "San Pio" di Benevento necessita di un Pronto soccorso parallelo e di ausilio».