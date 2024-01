Ad Amorosi tre progetti di Servizio Civile destinati a 18 ragazzi

«Diamo inizio al nuovo anno con una buona notizia, i giovani che selezioneremo per il Servizio Civile 2024 passano da 12 a 18 unità: un'opportunità di crescita personale e professionale per i giovani della nostra comunità». E' questo il messaggio lanciato da Nicola Miletti, consigliere comunale di Amorosi con delega alle Politiche Giovanili, per presentare i tre progetti ai quali ha aderito Palazzo Maturi.

Sei i ragazzi che saranno impegnati con il progetto "Biblioteca per tutti", sei quelli con "Comunità solidale" ed altrettanti per “Campania sicura".

Le domande, spiegano dal Comune di Amorosi, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio attraverso la piattaforma "DOL" del Servizio Civile. I bandi sono destinati a ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al consigliere comunale Miletti o ai Servizi sociali del Comune di Amorosi.